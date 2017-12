Bietencampagne duurt langer door recordopbrengst

Cosun, de coöperatie met de twee enige suikerfabrieken in Nederland, maakt elk jaar in augustus inschatting van de opbrengst. De campagne wordt daarop gebaseerd. Achteraf is die inschatting te voorzichtig gebleken. De suikeropbrengst per hectare is veel hoger dan verwacht. Het gemiddelde ligt op 15,5 ton suiker per hectare, wat een ton meer is dan het eerdere record.