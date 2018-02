Bezwaren tegen 60 kilometer bij Stavenisse afgewezen

ADRZ zet vrijwilligers in tegen griepepidemie

17:26 GOES - De aanhoudende griepepidemie zorgt voor problemen bij het ADRZ in Goes. Het ziekenhuis ziet zich gedwongen medisch geschoolde stagiaires en vrijwilligers van het Rode Kruis in te zetten om de drukte het hoofd te bieden.