Bestuur VC Vlissingen trekt per direct de stekker uit de zondagtak

VLISSINGEN - Na ruim honderd jaar is het over en sluiten voor het prestatieve zondagvoetbal bij VC Vlissingen. Het bestuur van de Walcherse club heeft de spelers en begeleiding donderdagochtend laten weten dat het eerste elftal komend seizoen niet zal worden ingeschreven in de eerste klasse zondag. De beleidsbepalers trekken om financiële redenen de stekker eruit.

Afgelopen weekend ontstond de nodige commotie bij VC Vlissingen, na een interview in de PZC met sponsor en bestuurslid Johan de Visser. Daarin gaf hij aan dat het over en sluiten moest zijn voor de zondagtak en dat de rest van de vereniging en met name de jeugd meer aandacht verdient. De eerste selectie op zondag financieel overeind houden, zou volgens De Visser een heel moeilijk verhaal worden. Ook omdat hij er zelf - net als verschillende aan hem verbonden sponsors - weinig of geen geld meer in wilde steken.

Kort na het verschijnen van het interview met De Visser gaven verschillende bestuursleden - en voorstanders van het zondagvoetbal - aan per direct te stoppen. VC Vlissingen heeft ook nog een zaterdagtak, waarbij het eerste elftal in de vierde klasse uitkomt. Daar moet volgens De Visser energie in worden gestoken, net als in de jeugd. ,,Dat is nu niet het geval’’, zei De Visser. ,,Iedereen wordt maar gehaald en betaald, daar moet je vanaf. Er zit ook geen perspectief meer in. Natuurlijk kun je nog een jaartje meedraaien in de eerste klasse zondag, maar op de lange termijn heeft het geen zin.’’

De selectie van Zondag 1 voor komend seizoen was al rond. ,,Het interview met De Visser heeft nogal wat teweeg gebracht’’, bekende voorzitter Jan Kapelle donderdag. ,,We hadden voor komend seizoen alles doorgerekend, het zag er keurig uit. Maar door de uitlatingen van De Visser en ook de coronacrisis is er nu veel onzekerheid. Wat komt er straks daadwerkelijk nog binnen? We willen geen risico nemen en hebben daarom het besluit genomen te stoppen met de zondagtak.’’

Voor Kapelle betekent het ook meteen dat zijn taak bij de club erop zit. ,,Ik stop. Dat heb ik destijds al meteen tegen Johan de Visser gezegd, toen hij over het zaterdagvoetbal begon. Ik ben een zondagman, heb zelf ook altijd op zondag gevoetbald.’’ Afgelopen week gaven de bestuursleden Willem van der Hoofd (sponsorzaken), Peter Lemsom (secretaris) en Kees Dorrepaal (algemene ondersteuning en technische zaken) aan te stoppen.

Lange termijn

Voor Josimar Pattinama kwam het bericht dat VC Vlissingen met de zondagtak stopt, niet als een grote verrassing. ,,Omdat ik de reacties na het stuk van Johan de Visser ook heb gehoord’’, zegt de aanvoerder. ,,Ik had alleen niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Maar voor de lange termijn is dit de beste keuze. Het bestuur is naar ons toe eerlijk geweest, dat vind ik wel netjes. Ze wilden op een gezonde manier op zondag actief blijven. Op deze manier was dat niet mogelijk.’’

