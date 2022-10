Beste vriend van verongelukte Sanne wordt bedreigd: ‘Er is gezegd dat ze mijn zoontje moeten ontvoeren’

,,Er is gezegd dat ze mijn kindje moeten ontvoeren zodat ik hetzelfde voel als de ouders van Hebe en Sanne”, vertelt Deckers geëmotioneerd. Op sociale media gonsde het woensdag al van de geruchten over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van Sanne en Hebe. Commotie die mogelijk te maken heeft met een zaak uit het verleden waarin Deckers als verdachte werd aangemerkt, maar uiteindelijk niet vervolgd werd.

Ernstige bedreigingen

Ik weet alleen dat ze op de kop in die sloot lag en dat ik haar kwijt ben. Dat is wat ik weet. En daar gaan wij met z’n allen kapot aan.

Deckers: ,,Mensen willen graag een schuldige aanwijzen, en dat snap ik, want dat wil ik zelf ook. Ik wilde dat ze werden gevonden en weten wat er gebeurd is. Ik weet nu alleen dat ze op de kop in die sloot lag en dat ik haar kwijt ben. En daar gaan wij met z’n allen kapot aan.” Niet alleen met hem, maar ook met zijn vrouw en kinderen kon Sanne het goed vinden zegt Deckers.

Volgens Deckers kan de politie bevestigen dat hij niks met de verdwijning van doen heeft. De recherche zou op de avond van de verdwijning nog bij hem zijn geweest om hem te horen als getuige. Zijn telefoon zou zijn nagetrokken, net als de bezochte locaties in de navigatie van zijn auto. De politie wil donderdagmiddag niet inhoudelijk reageren op vragen over de kwestie.

Passie voor zorg bleek al op school

In Nuenen is de afgelopen dagen sterk meegeleefd met de vermissing en het overlijden van hun dorpsgenoot Sanne Bos. ‘Nuenen is klein, de mensen kennen elkaar’.

In de docentenkamer van basisschool De Rietpluim ging het de afgelopen dagen bijna alleen maar over oud-leerling Sanne. ,,Het heeft ons heel erg beziggehouden. En nu nog”, vertelt directeur Erik Adema.

Van het huidige team heeft niemand daadwerkelijk les gegeven aan Sanne. ,,Het is al veertien jaar geleden dat ze bij ons op school zat. Maar we leven allemaal enorm mee. Nuenen is klein. Veel leerkrachten kennen mensen die een link met haar hadden”, zegt Adema.

Sanne haalde in 2014 haar vwo-diploma op het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. De school laat weten geschokt te zijn door het nieuws: ‘Ze was een positieve leerling. Haar passie voor de zorg bleek al toen ze bij ons op school zat. Haar profielwerkstuk was zorggerelateerd, ze wist het met een mooi resultaat af te ronden.’

Baantjes in Nuenen

Na de middelbare school ging ze naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daar studeerde ze in 2019 af in de pedagogiek. Tijdens haar studententijd had ze diverse baantjes, zoals in ijssalon Italia in Nuenen waar ze bijna vijf jaar heeft gewerkt.