Beschikbaarheid glasvezel volgens ACM ongelijk verdeeld

De toezichthouder heeft een nieuwe glasvezelkaart gemaakt die per postcodegebied laat zien waar glasvezel ligt. ,,Zo kan iedereen goed volgen hoe het uitrollen van glasvezel over het land verloopt”, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. Dat proces gaat volgens haar gestaag door en de verwachting is dat glasvezel steeds breder beschikbaar wordt.

In totaal telde Nederland in het tweede kwartaal 5 miljoen glasvezelaansluitingen. Dat waren er 300.000 meer dan in de periode daarvoor. KPN heeft tussen de 65 en 70 procent van de verbindingen aangelegd, Delta Fiber tussen de 15 en 20 procent. Dan is er ook nog Open Dutch Fiber, dat dit jaar E-Fiber inlijfde. Dat bedrijf is goed voor een marktaandeel van 5 tot 10 procent.

Volgens de ACM komen de verschillen per regio onder meer doordat het aanleggen van een glasvezelnetwerk forse investeringen vergt. Bij de aanleg van het net richten bedrijven zich daarom op gebieden waar ze verwachten die investeringen relatief makkelijk te kunnen terugverdienen. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de komst van glasvezel in de Randstad wat achterblijft. Daar liggen oudere koper- en kabelnetwerken waarmee al vrij snel internet mogelijk is.