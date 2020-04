België heeft er een exportproduct bij: na de friet nu de wijn

Aan de Oudevaartplaats in Antwerpen, nabij het Theaterplein, vind je bijvoorbeeld Belgian Wines. De wijnbar zet sinds 2016 uitsluitend Belgische wijnen in de kijker. Omdat België veel meer te bieden zou hebben dan frieten, bier en chocolade. Dit is een initiatief van de broers Jens en Jonas De Maere, allebei sommeliers. Hun hoofddoel is om ervoor te zorgen dat elke Belg minsten één fles Belgische wijn in de kelder heeft liggen. Dat klinkt heel nobel, maar onbekend is nog altijd onbemind. Toch kent België al aardig wat wijnregio’s en die situeren zich niet alleen in de Ardennen of in Wallonië. In die regio kopen Franse boeren nu wel massaal gronden aan om wijnstokken aan te planten. Daar heeft de klimaatopwarming alles mee te maken. Want een druif kan niet goed tegen grote hitte. En door het opschuiven van de klimaatgordel ligt België stilaan op een ideaal punt. Wat eigenlijk ook het geval is voor Vlaanderen.