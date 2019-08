Belg Lieven Gevaert (42) is nieuwe trainer van Hoek

HOEK - Lieven Gevaert wordt de nieuwe trainer van HSV Hoek. De 42-jarige Belg is de opvolger van zijn landgenoot Hugo Vandenheede, die ruim twee weken geleden plotseling opstapte bij de derdedivisionist. Gevaert zat sinds begin mei zonder club, nadat hij was ontslagen bij fusielclub Mandel United. Twee weken geleden was Gevaert toeschouwer bij het oefenduel tussen Hoek en FC Knokke, zaterdag zag hij het bekerduel met SV TOP.

Bij Hoek rekenden ze vorige week nog op de komst van Trond Sollied, maar de Noor bedankte uiteindelijk voor het adviseurschap bij de derdedivisionist. Vervolgens werd meteen doorgeschakeld naar Gevaert, met wie de club donderdagmiddag tot een akkoord kwam. Een paar uur later meldt hij zich al in Hoek, om kennis te maken met de selectie en staf. Zaterdag start voor Hoek de competitie, met een thuiswedstrijd tegen FC Lisse.

Met Lieven Gevaert, die in het bezit is van het hoogste trainersdiploma, haalt Hoek een gedreven oefenmeester in huis, die ondanks zijn jonge leeftijd al tien jaar hoofdtrainer is. In die periode bouwde hij een fraai palmares op. Gevaert voetbalde zelf bij Deinze en Waregem en begon in 2009 als trainer bij Dikkelvenne. Met die club werd hij drie keer kampioen en haalde hij drie keer de eindronde. In 2016 ging Gevaert aan de slag bij Ingelmunster en promoveerde meteen naar de Tweede Klasse Amateur, een niveau dat redelijk te vergelijken is met de Nederlandse derde divisie.

Ingelmunster fuseerde met Izegem tot Mandel United, maar Gevaert bleef de hoofdtrainer. Promoveren zat er twee seizoenen op rij net niet in. Mandel United werd twee keer tweede, haalde twee keer de nacompetitie, maar strandde ook twee keer in het zicht van de haven. De laatste nacompetitie met Mandel United maakte hij niet meer mee. Nadat Gevaert met zijn ploeg na een nek-aan-nekrace als tweede was geëindigd achter Sint-Eloois-Winkel besloot het bestuur hem te ontslaan. Zijn assistent mocht proberen om via de nacompetitie te promoveren, maar kreeg dat niet voor elkaar.

Quote Zijn communica­tie is prima en wij denken dat hij heel goed bij deze groep past Jacky Lambert