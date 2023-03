Belastingorganisaties: gratis WOZ-bezwaar via ‘no cure, no pay'-bedrijf moet afgelopen zijn

Het hele WOZ-systeem dreigt vast te lopen, de rechterlijke macht raakt verstopt door een tsunami aan bezwaren. En dat is de schuld van ‘no cure, no pay’-bedrijfjes, schrijven Sabewa en andere belastingorganisaties in een brandbrief aan de staatssecretaris. Die moet onmiddellijk ingrijpen, vinden zij.

Gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via zogenoemde ‘No cure, no pay'-bedrijfjes met namen als kosteloosbezwaar.nl. Gratis bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde van je woning: het klinkt de belastingbetaler als muziek in de oren. Organisaties als de Belastingdienst en Sabewa hebben het aantal bezwaarschriften en beroepszaken de afgelopen jaren schrikbarend zien stijgen.

Voorafgaand aan de laatste aanslagronde gaven de no cure, no pay-bedrijfjes weer voor miljoenen uit aan reclamecampagnes om de burger te verleiden tot het indienen van bezwaarschriften, schrijven de belastingdiensten in hun brandbrief aan staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij. ‘De bezwaarschriften stromen in ongekend grote aantallen binnen bij de belastingorganisaties'. Hier is geen sprake meer van burgers die een beroep doen op rechtsbescherming, maar van bedrijven die fors geld verdienen aan mazen in de wet- en regelgeving, betogen de belastingorganisaties.

De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar dit fenomeen, maar de wet- en regelgeving is niet gewijzigd. Stop met onderzoeken en praten, grijp nú in, is de boodschap van de belastingorganisaties, die vrezen dat het WOZ-systeem vastloopt door de enorme hoeveelheid werk. De belastingorganisaties zullen niet langer in staat zijn hun dienstverlening op peil te houden, schrijven zij.