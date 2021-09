Bejaarde vrouw spoot bij twaalf vrouwen foute fillers in: ‘Moest de naalden 24 uur in mijn billen laten’

Een eigen vakantie­huis in Oostkapel­le: ‘We zijn ontzettend grote bofkonten’

9:00 Waren ze vorig jaar met het prachtige weer zowat elke dag op het strand te vinden, stappen ze nu al op de fiets als het eindelijk even droog is. Johan (61) en Marian (55) uit Bavel genieten in alle weersomstandigheden van hun vakantiehuis in Oostkapelle.