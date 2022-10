Begraafplaats van Sinterklaas teruggevonden: archeologen ontdekken zijn sarcofaag in Turkije

Archeologen hebben de exacte locatie van het graf van Sint-Niklaas teruggevonden. De Heilige man blijkt niet uit Spanje afkomstig te zijn, maar wel uit Turkije. In Myra, het huidige Demre in Turkije, is immers de sarcofaag opgegraven die volgens wetenschappers zou toebehoren aan Sint-Niklaas.

Wetenschappers bekvechten al een tijdje om de laatste rustplaats van Sint-Niklaas - bij ons bekend als Sinterklaas. De man leefde tussen 270 en 343 en was een Christelijke bisschop ten tijde van het Romeinse Rijk. De dag waarop hij stierf - 6 december - wordt nog steeds herdacht met het Sinterklaasfeest. Maar wat gebeurde er met zijn lichaam nadat hij gestorven is?

Gekibbel

Vermoedelijk werd het begraven in Myra, in de Sint-Nicolaaskerk, zo moet ook blijken uit de geschiedschrijving. De bijnaam van Sint-Niklaas was ‘Nicolaas van Myra’ omdat hij daar bisschop was.



Maar in 1087 - meer dan 500 jaar na zijn dood - werden de beenderen van de overleden bisschop gestolen en naar Bari (Italië) gebracht. Daar werden ze in de Basilica di San Nicola bewaard.



Turkse wetenschappers beweerden in 2017 dan weer dat de rustplaats van ‘Nicolaas van Myra’ nooit geschonden werd, en zijn lichaam niet gestolen was. Dat deden ze op basis van elektronische scans. Hun conclusie was een ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’. De botten in Bari zouden toebehoren aan een andere man.

Quote We hebben eindelijk de overblijf­se­len van de eerste kerk bereikt én de vloer waarop Sint-Nicolaas gewandeld heef Osman Eravsar, hoofd van het behoud van cultureel erfgoed in Antalya

Nu blijkt echter, nog eens vijf jaar later, dat de exacte begraafplaats van Sint-Niklaas werd teruggevonden, maar zonder zijn stoffelijke resten. Archeologen hebben een sarcofaag opgediept in een tombe van de Sint-Nicolaaskerk in Demre die zou toebehoren aan de Heilige man.



En dat was geen simpele klus. ,,In de zesde eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd bovenop de kerk waar Sint-Nicolaas begraven werd”, aldus Osman Eravsar, hoofd van het behoud van cultureel erfgoed in de stad Antalya. De oorspronkelijke kerk was immers onder water gelopen. ,,Nu hebben we eindelijk de overblijfselen van de eerste kerk bereikt én de vloer waarop Sint-Nicolaas gewandeld heeft.”

Twee feestdagen

Sint-Niklaas werd vroeger twee dagen per jaar gevierd: 6 december én 9 mei. Die eerste datum - zijn naamdag en sterfdatum - kennen we als het uitbundige kinderfeest met cadeautjes en veel snoep. De tweede was de dag van de translatio, de overbrenging van zijn overblijfselen naar het Zuid-Italiaanse Bari. Zowel in 1997 als in 2009 stuurde de Turkse overheid trouwens een officieel verzoek aan de Italiaanse staat om die terug te geven. Dat werd telkens afgewezen.

