Bax Music, de grootste muziekzaak van het land, dendert maar door

Het verhaal van de broers Bax leest als een jongensboek. Als tieners draaien ze als hobby muziek op feestjes. Al gauw gaan ze discjockey-apparatuur verhuren en voor ze het weten ook verkopen. Jochanan: ,,Ik was 18 en studeerde in Rotterdam economie toen ik ons bedrijf inschreef bij de Kamer van Koophandel. Mijn broer was nog maar 14. In 2005 begonnen we een webwinkel. We hadden al heel snel mensen in Goes werken, die ik vanuit mijn studentenkamer in Rotterdam aanstuurde.”