Arjen Westeneng genomineerd voor titel beste greenkeeper

Alsof hij de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen: zo voelt de nominatie, zegt Arjen Westeneng. Grapje natuurlijk, maar stiekem is de Nieuw- en Sint Jooslander toch apetrots op het feit dat hij donderdag tot op het podium staat met nog maar drie andere toppers uit het greenkeeperswereldje. Westeneng is de man die, samen met zijn team, het gras groen en gezond houdt op de golfbanen van De Woeste Kop in Axel. Afgelopen zomer kreeg hij bericht dat iemand - wie weet Westeneng niet - hem voorgedragen had. Alleen dat al was een opsteker: kennelijk was zijn talent om met gras om te gaan, opgevallen. In de Greenkeeper of the Year competitie gaat het niet alleen om het mooiste, groenste gras. Er is veel aandacht voor het milieu. Gras dat in de zomer gewoon een beetje geel mag worden, omdat er niet voortdurend gesproeid wordt bijvoorbeeld. Vanzelfsprekend is ook een ruimhartig gebruik van chemische middelen taboe. En uiteraard moet het gras er netjes verzorgd bij staan.