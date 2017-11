Arduin draait nieuw vervoersplan terug na kritiek

Directeur Peter van Wijk noemt het 'onacceptabel' dat cliënten te lang in de bus zitten, te laat opgehaald worden of dat medewerkers langer moeten blijven omdat het busje er nog niet is. Daarom wordt het teruggedraaid. Op de vraag of het systeem niet beter doordacht had moeten worden zegt hij: ,,We hebben dit maandenlang voorbereid en het is wel degelijk doordacht. Maar wat we niet wisten was dat tussen verschillende cliënten en TCR afspraken waren gemaakt over haal- en brengtijden. Die individuele afspraken zijn niet geregistreerd. We wisten daar dus niets van en konden er ook geen rekening mee houden in het nieuwe vervoersplan.''