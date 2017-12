Antwerpse Zoo in Chinese sferen

Tot en met 14 januari staat er een indrukwekkende Chinese poort met drie bogen, in de kleuren rood en goud. Eenmaal binnen, en onder vijfhonderd felrode lampionnen door gelopen, is er een prachtig verlichte voorstelling van vlinders te zien. Groen, blauw, rood en geel. Verderop Chinese pendules en een feniks. Volgens de Chinese overlevering symboliseert de feniks yin en yang. Toen tijdens een droogte veel vogels stierven, deelde de feniks zijn voedsel met hen. Als dank kreeg hij de meest schitterende veren, die in de Zoo dankzij de lichten extra stralen. Hetzelfde is te zeggen over de lotusbloem en de schildpad, een van de vele dieren die in de Aziatische cultuur geluk brengt.