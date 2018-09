Antwan Tolhoek geselecteerd voor wereldkampioenschap wielrennen

Weststrate blijft erbij: 'Schrap dat Arabische geleuter'

16:54 KRUININGEN - Raadslid Marien Weststrate is het niet eens met de uitleg dat 'Arabische cijfers' een 'algemeen bekende en gehanteerde aanduiding voor het in de westerse culturen gehanteerde getalsysteem van 0 tot en met 9' is.