Als ik een huis wil hebben, bied ik ook meer dan de vraagprijs

Een huis vinden met een budget van twee ton. Dat is bijna onmogelijk, weten ook Floortje van Waterschoot (24) en Pepijn Schoones (20). Ze zijn sinds december op huizenjacht in Vlissingen, Middelburg of Oost-Souburg. ,,Het is bizar”, vertellen ze. ,,Als we iets leuks zagen, dan kregen we steeds te horen dat er al te veel belangstellenden waren. We konden niet eens bezichtigen.” En toen dat eindelijk wél een keer lukte, bleek hun bod - dat hoger lag dan de vraagprijs - te laag om kans te maken. ,,We kwamen erachter dat je minstens tien procent moest overbieden.”