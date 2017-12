Adrie de Kraker: 'Tijd om trots te worden op Zeeuws-Vlaanderen'

Hij stookt twee populieren per winter op. In plaats van ontpolderen zou hij liever ompolderen. En hij vindt dat het de hoogste tijd is dat Zeeuws-Vlamingen eens trots worden op dat landje tussen d'Ee en Hontenisse. Het verleden is immers glorieus, de toekomst hoopvol.

Adrie de Kraker in Reuzenhoek bij Zaamslag. De boerderij rechts meteen na het plaatsnaambord, laat hij weten. Eind vorige maand verscheen zijn 'Landschap en bewoning van Zeeuws-Vlaanderen'. De Kraker (1953) is historisch geograaf. In 1997 promoveerde hij op het proefschrift 'Landschap uit balans, de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609'. Zijn nieuwste boek is in alle opzichten ruimer: daarin beschrijft hij hoe over een periode van 14.000 jaar het huidige Zeeuws-Vlaanderen van een natuurlandschap in een polderlandschap veranderde.

Onderwijs vindt hij belangrijk: ,,Mensen leven te veel in het heden.'' Wat moeten we weten? Bijvoorbeeld dat Zeeuws-Vlaanderen lange tijd bij Vlaanderen hoorde, één van de hoofdcultuurgebieden van Europa. Reynaert, Floris en de Blancefloer, Jacob van Maerlant, het zijn klinkende namen. Ook wetenswaardig is dat de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) verwoesting bracht, die misschien erger was dan de kaalslag in Syrië en Irak. Land werd water, de bevolking trok weg. Van de vijftig parochiekerken zijn er nog vijf over: Hulst, Aardenburg, Sint Anna ter Muiden, Sint Kruis en Kloosterzande.

In de 17e en 18e eeuw werd de regio een landje apart: Staats-Vlaanderen, een bijwagen van de toenmalige Republiek. Dat beeld hebben veel Zeeuws-Vlamingen nog steeds. De Kraker: ,,De status aparte zit tussen de oren. Dat moet veranderen. Kijk eens in wat een bijzonder gebied we wonen, met een rijk verleden. En toekomst. Niet met ontpolderen, maar met wat ik ompolderen noem. Je houdt de dijk intact, laat via een paar sluisjes water binnen, met biezen vang je het slib. Als het maaiveld hoog genoeg is opgeslibd, sluit je de sluizen. Zo heb je met een jaar of vijftien een nieuwe, vruchtbare polder.''