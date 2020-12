Achter de schermen bij bron- en contactonderzoek van GGD IJsselland: ‘Iemand die gebeld moest worden bleek al stervende te zijn’

Skiër Caviezel wint super-G in Val d’Isère

12:54 Skiër Mauro Caviezel (32) heeft zaterdag de wereldbekerwedstrijd super-G in het Franse Val d’Isère gewonnen. Het betekende voor de Zwitser zijn eerste zege in deze cyclus. Hij is pas hersteld van een zware blessure aan een achillespees.