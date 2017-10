Aanrijding Langevieleweg: politie zoekt getuigen van roekeloos rijden

Op de N288, de weg tussen Dishoek en Middelburg, reed tussen 19.00 en 19.15 een bestuurder in een personenauto die het niet zo nauw nam met de verkeersregels. Het rijgedrag van deze bestuurder zou mogelijk verband kunnen houden met de aanrijding die even later plaatsvond op de Langevieleweg. De politie wil in contact komen met mensen die deze auto hebben zien rijden en van wie het rijgedrag opviel.