Aan de tekentafel bij een striptekenaar

Forum voor Democratie houdt partijbor­rel in Terneuzen; ‘Godzijdank, uit het niets verscheen onze redder Thierry’

0:04 TERNEUZEN - Op een goed bezochte partijborrel in Terneuzen wentelden landelijke en provinciale kopstukken van Forum voor Democratie zich vrijdagavond in hun eigen gelijk. In de woorden van partijleider Thierry Baudet: ,,Wat wij vertellen, klopt gewoon en vroeg of laat komen de mensen naar ons toe."