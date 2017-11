Aalscholvers vreten voor duizenden euro's vis op van sportvisserij

Martin Hoorweg van Sportvisserij Nederland leidt het project 'Sportvisserij op de Kaart Zeeland'. ,,Op kleine, afgesloten wateren is de aalscholver inderdaad een probleem. Maar niet het enige", nuanceert hij direct. In deze door hengelsporters bijgevulde viswateren gaan de aalscholvers graag 'op restaurant'. Hoorweg: ,,Heel veel hengelsportverenigingen zetten daarom geen witvis meer uit. Die gaven honderden tot duizenden euro's uit aan vis die toch weggevreten werd." Een aalscholver kan tot 750 gram vis per dag eten. In onnatuurlijke wateren met een harde oever hebben vissen geen mogelijkheid om te schuilen.

,,Aalscholvers horen in een waterrijk gebied als Nederland. Als je een vijver vol vis gooit, moet je niet raar opkijken dat een aalscholver die komt leegeten. En een schadevergoeding? Er zijn hier geen economische belangen in het geding. Dat mensen voor hun hobby vissen uit het water halen, daar heb ik verder geen mening over, maar als zij voor hun eigen gemak daarom vijvers vol vis gooien, moeten ze dat zelf weten. Het lijkt me niet dat je dan schadevergoeding kunt claimen als een inheemse diersoort daar komt tafelen. Wij kunnen naar de winkel, zij moeten jagen."

Bij Sportvisserij Nederland leeft de vraag of het geen tijd is om te onderzoeken of 'de populatie niet uit de klauwen gegroeid is'. Van oorsprong is de aalscholver een vogel van de grote wateren, zoals het IJsselmeer. Omdat daar bijna niets meer te vangen is, wijkt de vogel nu uit naar kleine wateren in het stedelijk gebied.