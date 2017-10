Nightrun Goes 2017

Aan de kade gaf een meisje een optreden op de piano. En in de Smallegangebuurt stuitten we op carnavalpoppen met mooie belichting en mysterieuze rook. Je zou bijna willen blijven staan om even te kijken, maar we liepen toch door. De volgende attractie was de Mythe. Daar werden we getrakteerd op hardcore muziek, Halloween engerds en een vers sapje: lekker hoor! En weer door. De Westwal op en door de Westerkerk. Ik was er nog nooit geweest. We kwamen ook nog een aantal sporters van het bootcampen tegen. We liepen een stukje op, maar bleven uiteindelijk toch bij ons eigen groepje.



We staken de Westwal opnieuw over, op naar de Stenen Brug. Daar werd er vrolijk gedanst. Vervolgens gingen we Café Baarends (er werd luid gejuicht en de handjes gingen in de lucht toen we binnenkwamen) en de Sportpub door. Terug naar de Voorstad, de Kamperfoeliestraat in. In de Beatrixlaan waren alle huizen prachtig versierd met allemaal lampjes. Het leek wel alvast kerstmis! We sloegen rechtsaf en gingen weer links; de Vogelzangsweg in. Daar troffen we een oude schoolbus. Het was even wachten tot iedereen erdoor was (fijn, konden we even uitpuffen). Binnen speelde aan man op zijn accordeon.