COLUMN GUIDO VAN DER HEIJDEN Belse trut

22 maart Stomme Belse trut! Op de pot, de broek op de enkels, zit ik mijn mobieltje uit te kafferen. Al lang neem ik me voor Siri - de handige spraakgestuurde digitale assistent van mijn telefoon - te gebruiken, want in theorie lijkt het me handig. Vanachter het stuur simpelweg ‘hee Siri!’ zeggen en Siri vraagt me wat ik wil. Een nummer bellen, een parkeerplaats zoeken zonder mijn ogen van het verkeer te hoeven halen.