COLUMN GUIDO VAN DER HEIJDEN Lekker zeiken

18 januari ,,Jezus man, waar zeik je over?” Er is verder niemand in de kamer. Ik lul tegen de tv. Een Zeeuw van middelbare leeftijd wijst naar de kont van zijn Opel, ,,Hier! kijk dan!” De camera draait onzeker rondjes van bumper naar kofferbak. Een deuk, of liever een flauwe welving. Heel eerlijk gezegd zie ik het niet echt. Een geval, je moet het willen zien. ,,En niks geen briefje achtergelaten hoor.” De eigenaar is boos, de presentator begripvol. ,,Het komt helemaal goed. Geef mij de sleutels maar. Wij gaan het voor u fixen.”