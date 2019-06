Snaakse zaterdagbesteller in Freddy Krugertrui

COLUMN GUIDO VAN DER HEIJDEN Mijn excuses meneer Merel

24 mei Meneer Merel. Ik weet uw naam niet. Neem me niet kwalijk dat ik u daarom meneer Merel noem. Gisteren hadden we een vervelend treffen en het gevoel bekruipt me dat ik mijn gedrag moet uitleggen. Het was een opwelling mijnerzijds. Het was niet mijn bedoeling dat de postelastiek u raakte. Het was niet mooi van me. Excuses.