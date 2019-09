Ook ik was crimineel, ooit

column Guido van der Heijden Nie lulle! Speule! LO-LA!

13 september Parels voor de zwijnen, dat waren we. In het café op de hoek speelden we covers voor roerloos gapende boeren. Hoezeer we ook ons best deden, we kregen er geen beweging in. Jurgen, de leadgitarist deed nog een poging het publiek wat aan te vuren. Het haalde niks uit. Ze riepen wel iets terug maar dansen deden ze niet. Toen brak er ook nog een snaar van mijn basgitaar.