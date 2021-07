Lost at sea in vruchtwater

Column Guido van der Heijden ...met die lillike, stomme Tesla

2 augustus Ik ging op mijn bankje in de voortuin zitten en keek verliefd naar de gele trossen in de bomen die ik al twintig jaar koester. Over mijn lijk, besloot ik. En het is hun eigen schuld. Met hun eeuwige gezanik over hun nieuwe (uitgesproken met een dreinstem:) Tèèsláá.