Herenliefde

Column Guido van der Heijden Daarom dus

7 januari Vier jaar geleden bedankte ik voor de eer nog langer columnist te zijn. Alles al gezegd. Vaak meer dan eens en bang om een stukjesschrijvende ouwe zemelaar te worden. Maar vooral omdat ik zelf niet meer content was met wat ik schreef. In mijn optiek gebeurde er amper wat. Terugkijkend lijkt het alsof ik in de jaren vijftig leefde.