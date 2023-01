Zorgen over verkeers- en parkeerdrukte bij Kloetings sportpark: ‘Omwonenden kunnen hun oprit niet af’

De voetbalvereniging uit Kloetinge is erg in trek. Het ledental is dusdanig gegroeid, dat de club tegen grenzen aanloopt. Mogelijkheden om het Wesselopark uit te breiden zijn er niet. Daarom is een plan bedacht om de ruimte binnen de huidige grenzen van het sportpark beter te benutten. Zo wordt een veld gedraaid en voorzien van kunstgras, komt er een extra jeugdveld en worden twee andere velden verbeterd. Dit alles gaat de gemeente 2,6 miljoen euro kosten. Dat bedrag gaat de gemeenteraad over twee weken unaniem beschikbaar stellen, zo bleek donderdag al tijdens een voorbereidende raadsvergadering. V.V. Kloetinge wil overigens ook nog een nieuw centrumgebouw realiseren, maar dat zal ze zelf moeten betalen.