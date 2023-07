Zorgen én boosheid in gemeenteraden over financiële malaise bij de Muziekschool Zeeland

De Muziekschool Zeeland (voorheen de Zeeuwse Muziekschool) verkeert in zwaar weer. In 2022 was er een tekort van 415.000 euro. Dit jaar zal het naar verwachting al niet veel beter uitpakken, met een voorzien tekort van 435.000 euro. Directeur Robert Vroegindeweij liet onlangs in de PZC weten dat de financiële problemen geen gevolgen hebben voor de tweeduizend cursisten, wel moet een aantal docenten weg. De problemen zijn volgens hem ontstaan door onder meer gemiste inkomsten in de coronaperiode. De tien Zeeuwse gemeenten die meedoen in de Muziekschool moeten meer gaan betalen. Zo komt er voor Goes ruim 80.000 euro bij, waarmee de jaarlijkse bijdrage uitkomt op 372.000 euro.