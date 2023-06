Zeeuwse vrienden gaan afzien voor KWF: ‘Ik zie er als een berg tegenop, maar wil het doen voor mijn vader’

Voorstel­ling over hoe een zangeres een zanger werd

Van Britt naar Sem, van zangeres naar zanger. De unieke show Who the F*ck is Britt?! vertelt het indringende verhaal van Sems transitie van vrouw naar man. Vrijdagavond komt Sem Jansen – samen met de Leif de Leeuw band – naar Podium ’t Beest in Goes.