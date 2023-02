Zeeuwse topband The Niss presenteert eerste cd tijdens optreden in ‘t Beest eind maart

The Niss is al volop te horen op de radio in Zeeland. Eind maart brengt de band zijn allereerste CD uit. Dat vieren ze met een concert in ’t Beest.

Eerst met pensioen gaan en dán doorbreken met een nieuwe band. Dat moet het plan van zanger/gitarist Rob van Soest zijn geweest. De oud-leraar Engels verzamelde in coronatijd muzikanten om zich heen voor een nieuw project, The Niss. Van Soest is in de regio bekend van ‘The Willies’, de lerarenband van het Goese Sint Willibrord College die meer dan 35 jaar geleden begon. De school heet nu het Ostrea Lyceum, maar The Willies blijven The Willies.

The Niss brengt volgens Van Soest liedjes waar je blij van wordt. Het zijn popliedjes, ballads, rocknummers en tussendoor een reggaesong, alles kan. De band klinkt internationaal en de melodieën blijven lekker hangen. De band Niss bestaat uit Zeeuwse muziekroutiniers Rob van Soest en toetsenist/gitarist Walter Calbo, aangevuld met jonge professionals, bassist René Geelhoed, drummer Salle de Jonge en gitarist Bart Dietvorst.

‘Weekend in The Niss’

De bandnaam vond Rob van Soest dichtbij huis. ,,Ik woon in Nisse en als mijn kinderen weer eens thuis komen schrijven ze in de familie-app ‘dit weekend zit ik in The Niss’.” Van Soest vond het een leuke, een beetje raadselachtige naam.

Na een release van twee singles afgelopen september in de Goese skatewinkel LUX is het eind maart tijd om de debuut-CD van The Niss te vieren. De band doet dat met een optreden in poppodium ’t Beest in Goes.

Voorprogramma van The Niss op 31 maart is Sense, een duo uit Goes. Deze twee musici spelen al veel langer samen dan The Niss. Hun eerste Sense-single brachten zangeres Annemiek van der Weele en gitarist Luc Oggel namelijk tien jaar geleden uit.

Info over het concert op tbeest.nl/programma/the-niss-sense Een paar nummers van de band zijn ook al op Spotify te vinden. Het complete album volgt eind maart.