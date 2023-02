Wordt het nog wat met het Poelbos? Omwonenden mogen meepraten, maar: ‘Dat doen we al járen’

Doesburg geeft Kloetinge kracht en goals: ‘Ik ben een echte powerspe­ler’

Er wordt dit seizoen nooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Of het nu als pinchhitter of als basisklant is, Kyle Doesburg staat er elke week bij vierdedivisionist Kloetinge. Zaterdag had hij in de thuiswedstrijd tegen FC ‘s-Gravenzande met twee prachtige treffers een groot aandeel in de 4-1-overwinning.

6 februari