Winkelier Maarten Landegent leeft op bijstandsniveau, maar blijft positief: ‘Ik maak er wel wat van’

Het is vaak een gezellige boel in de winkel van Maarten Landegent aan de Ganzepoortstraat, in de binnenstad van Goes. Met name als het regent, is skatewinkel LUX een toevluchtsoord voor de skatende jeugd. Ze ploffen op de bank om te chillen, bekijken de skateboards, drinken een colaatje of eten er een frietje. Zolang ze de mayonaise niet aan de te verkopen kleding smeren, vindt Landegent het best. ,,Ik ben dan toch die lieve lobbes, die het allemaal goed vindt”, zegt de 42-jarige ondernemer. ,,Ik ben er graag voor mijn medemens.’’