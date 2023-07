Wat een klok te maken heeft met Maria Magdalenadag

Een quizvraag: waar hangt de luidklok van de Grote of Maria Magdalenakerk? In de toren, zou je zeggen. Maar dat zit iets anders in elkaar. Een carillon is er wel, maar deze kerk heeft geen luidklok. Wat er dan wél te horen is als de kerk in gaat, weet Goesenaar Hans Blommaart maar al te goed.