Vechten tegen het beeld van de blote man op de boot: Roze Zaterdag in Goes wil er voor iedereen zijn

Voor de eerste keer strijkt de Roze Zaterdag neer in Zeeland. Op 17 juni komen vermoedelijk meer dan 15.000 mensen naar Goes. In een aantal verhalen blikken we vooruit op het evenement. Vandaag: hoe de Roze Zaterdag naar Goes kwam.

Het werd een keer tijd. Tom de Koning van de stichting Goes Marketing vindt het niet te vroeg dat de Roze Zaterdag naar Zeeland komt. En dat is zacht uitgedrukt. ,,Het evenement bestaat al meer dan veertig jaar’’, zegt hij. De Koning is samen met een groep vrijwilligers al twee jaar bezig met de voorbereidingen. Volgens Eduard van Dord, één van die vrijwilligers, is het niet alleen leuk, maar ook nodig dat het evenement naar onze provincie komt. Hij sprak een keer een Zeeuwse homoseksuele jongeman, die in Amsterdam woont. ,,Toen ik hem vroeg of hij ooit terugkomt naar Zeeland, antwoordde hij: ‘Nou, nog even niet. Ik wil eerst nog een tijdje mezelf kunnen zijn in Amsterdam’. Dat vond ik treurig om te horen. Ook hier moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat de Roze Zaterdag helpt de acceptatie te vergroten.”