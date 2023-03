Vandaag op het menu in Zeeuwse scholen: sushicups, zelfgemaakt door de leerlingen van de bovenbouw

Fietser gewond door botsing in Middelburg

Bij een ongeval in de Stationsstraat in Middelburg is een fietser gewond geraakt. De fietser kwam in botsing met een automobilist en raakte hierbij gewond. De fietser is onderzocht door het ambulancepersoneel, maar een ritje naar het ziekenhuis was niet nodig, maar de fietser is wel thuisgebracht.