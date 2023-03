Tientallen leerlingen van Ostrea Lyceum gaan graag een dag en een nacht naar school voor het goede doel

Je moet er maar zin in hebben. ‘s Ochtends om 07.00 uur al naar school en een dag later pas weer naar buiten. Toch doen 55 leerlingen op het Ostrea Lyceum graag mee aan een Lesmarathon.

,,Blauw, blauw, blauw! We lusten ze rauw!”, een team van scholieren dat meedoet met de ‘24 challenge’ heeft een eigen yell. Team Blauw heeft zelfs teamshirts geregeld die ze in de aula nog even versieren vóór het avond- en nachtprogramma begint.

Volledig scherm Enkele leden van Team Blauw bij de 24 Challenge op het Goese Ostrea Lyceum. Rosalie Mog, Esmée Koops, Elise van Dongen en Madelon Coomans (vlnr) versieren hun teamshirts. Esmée en Rosalie tonen plankjes die als surrogaat 'smartphone' dienen deze dag. Hun echte telefoons moesten ze inleveren, ook dat is een uitdaging, 24 uur zonder smartphone. © Arie Westeneng

Geen slaap, geen energiedrankjes, geen smartphone

De leerlingen uit de bovenbouw van het Ostrea Lyceum willen geld ophalen voor Voedselbank de Bevelanden met de 24 uurs-uitdaging. Ze moesten wel minimaal 50 euro sponsorgeld inzamelen om mee te mogen doen. Na de gewone lessen kunnen ze lessen volgen in freerunnen in school, rappen en beats maken, lasergamen, boksen, karaoke zingen en vuur maken. Dat voor de leerlingen die de 24 uurs lessenmarathon volgen. Er is ook een speciaal team dat de hele nacht gaat gamen, zonder slapen.

Volledig scherm Leerlingen die meedoen met de 24 challenge op het Ostrea Lyceum. Zij gamen de hele nacht voor het goede doel, Voedselbank de Bevelanden © Marcelle Davidse

Docente bewegingsonderwijs Amanda Nonnekes coördineert met drie andere docenten de Lesmarathon op het Ostrea dit jaar. Ze legt de spelregels nog even uit. ,,Geen slaap, geen energiedrankjes, geen smartphone en de hele nacht lessen volgen en challenges doen in teamverband.”

Het is Nonnekes’ vijfde marathon die ze meemaakt op het Ostrea. ,,Door corona kon de marathon twee jaar niet doorgaan, nu hadden we er weer erg veel zin.”

De scholieren die dit jaar meedoen begonnen donderdag om 7 uur, vrijdagochtend om dezelfde tijd zit de marathon erop. Elf docenten begeleiden hen tijdens de marathon.

Lesmarathons op het Ostrea zijn een echte traditie. In 1999, bij het 50-jarig jubileum van het St. Willibrordcollege was de eerste 24 uurs marathon. Het St. Willibrordcollege fuseerde in 2007 met het Buys Ballot College tot het Ostrea Lyceum.