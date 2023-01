Taakstraffen en forse schadevergoeding geëist tegen ‘rollebollende’ mannen

Vrijdag 4 februari vorig jaar waren het drie stoere binken die een leeftijdgenoot in elkaar sloegen. Woensdag, in de Middelburgse rechtbank waren ze beduidend minder stoer.

Ze zeiden spijt te hebben, want dat helpt. Ook waren ze ‘straalbezopen’ geweest, had het nooit mogen gebeuren, maar ze konden het niet terugdraaien. De bijna vaste riedel van vechtersbazen. Ondanks hun ‘excuus’ eiste de officier van justitie tegen elk - M. den B. (22) uit Yerseke, L. R. (19) uit Kruiningen en de even oude L. W. uit Waarde een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor openlijke geweldpleging. Daarnaast zouden ze al dan niet gezamenlijk een schadevergoeding van 10.675,00 euro moeten betalen. Met die eis boffen ze nog, want er had ook vier maanden cel geëist kunnen worden.

De drie gingen die dag verhaal halen. Een vriend werd door ene ‘Chris’ belasterd en voor café Nationaal in Goes dachten ze de ‘Chris’ te zien staan. Alleen was hij ‘Chris’ niet, maar het latere slachtoffer. Hij liep weg, gevolgd door het trio. Den B. gaf hem een duw, beiden kwamen op de grond terecht en vervolgens kreeg het slachtoffer een nekklem plus trappen en slagen tegen zijn rug en hoofd. Hij liep onder meer blijvend gehoorletsel op. Dat zulks zware mishandeling opleverde, kon de officier op basis van een medische verklaring overigens niet bewijzen. Daar vroeg ze dan ook vrijspraak voor.

Ze zeiden het niet hardop, maar de hele vechtpartij was volgens de drie zwaar overtrokken. ,,Er wordt vaak en overal gevochten en daar gebeurt niets mee. En wij moeten voor de rechter komen”, was hun gezamenlijke klacht. ,, We hebben alleen wat liggen rollebollen.” Dat ze later, in ‘De Keet ‘ in Hansweert vol trots van de vechtpartij hadden verteld was volgens de drie gelogen.

Vonnis 8 februari.