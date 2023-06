Stroomstoring bedrijventerrein Goes

Zeeuwen van Baronie naar verliezers­fi­na­le

De Zeeuwse voetballers in dienst van Baronie hebben ondanks de nederlaag van vanmiddag tegen AWC, nog altijd kans op lijfsbehoud. Doordat OFC zich heeft teruggetrokken, is er een extra plaatsje vrijgekomen in de derde divisie. Daardoor krijgen Aart Veldhof en Mark Schuit komend weekend nog een herkansing.