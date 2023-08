Vrouw (22) in Middelburg aangehou­den vanwege bedreiging en bezit messen

Horecabeveiligers in Middelburg hebben in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk een steekincident voorkomen. Ze hielden in afwachting van de komst van de politie een 22-jarige Middelburgse in bedwang die in het bezit bleek te zijn van twee messen.