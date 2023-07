Stevige buien met fors onweer in Goes vandaag

Buitengewoon B&B | met video Vakantiemo­len Landzigt is stoer en therapeu­tisch: ‘Papa heeft een echte molen’

Zeeland kent talloze bed and breakfasts (B&B’s). Mensen die een kamer boeken komen soms op gekke plekken terecht. Vaak op de mooiste locaties. In een kerk, molen, watertoren of landbouwschuur bijvoorbeeld. Of op rustieke pleintjes middenin de stad, schepen, weilanden en alle andere verborgen plekjes. Hoe vinden huurder en verhuurders de plek? Deze week: Vakantiemolen Landzigt in Wissenkerke.