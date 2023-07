Stevige buien met een enkele keer onweer in Goes vandaag

Fotofinish voor winnende Raas in ker­nen-klassement

Wielrenner Eloy Raas uit Goes heeft zich dinsdag tot winnaar van het vier kernen-klassement gekroond. Zijn tweede plaats in de Ronde van Westdorpe was net genoeg om Jimmy de Bruyn bij de amateurs voor te blijven. Bij de D-cat/sportklasse won Diego Bonne, terwijl Lisanne de Munnik met de trui bij de dames terug naar Kapelle ging.