Schrijfster Chantal van Gastel signeert haar boek in regenachtig Goes en Middelburg

Na dik dertig minuten wachten zorgt ‘belang­rijk­ste man op aarde’ in Wolphaarts­dijk voor duidelijk­heid: ‘Wij zijn kampioen!’

Voor even was elftalbegeleider Mark Tak de belangrijkste man op aarde in Wolphaartsdijk. Een dik half uur lang. Na het 1-1-gelijkspel van de koploper van de vierde klasse B tegen FC De Westhoek moest Smerdiek winnen van concurrent Herkingen’55, anders konden de festiviteiten terug de kast in. Tak had contact met Sint-Maartensdijk en sprak na zenuwslopende minuten het verlossende woord: ,,Wij zijn kampioen!”