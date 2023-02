Reizend popfestival doet Goes aan: lopend langs concerten op historische plekjes

Waar bezoekers straks allemaal naartoe wandelen, kan de organisatie nog niet tot in detail bekendmaken. Podium ’t Beest, dat zelf ook in een historisch pand zit, is er in elk geval één van. ,,Het zou zomaar kunnen dat op 15 april ook de historische kerken of kelders van Goes voor even transformeren tot concertzaal”, zegt Simone Rentmeester van ’t Beest. De definitieve locaties worden later bekendgemaakt.