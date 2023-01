Rechter blokkeert voorlopig stal voor 200 koeien bij Goes

Een melkveehouder aan de ’s-Heer Hendrikskinderendijk in Goes kan niet beginnen met de bouw van een stal voor tweehonderd melkkoeien. De Raad van State heeft dat in een uitspraak voorlopig onmogelijk gemaakt.

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) vroeg de rechter op 15 december om schorsing van een wijzigingsplan van de gemeente Goes. Daarin hadden burgemeester en wethouders de bouwmogelijkheden van het melkveebedrijf vergroot. Volgens de gemeente geen probleem, omdat melkveehouder Daniël de Rouw al meer dan een jaar een natuurbeschermingsvergunning van de provincie op zak heeft.

Meer stikstof in de natuur

De Raad van State is het met de milieufederatie eens dat het Goese wijzigingsplan méér toestaat dan de provincie in de vergunning heeft vastgelegd. Dat betekent dat er meer stikstof in de Natura 2000-gebieden Oosterschelde en Veerse Meer kan terechtkomen dan de provincie toelaatbaar vindt.

De gemeente had de effecten van een hogere stikstofuitstoot moeten onderzoeken, vindt de rechter. Geen probleem als de vergunning van de provincie een-op-een wordt overgenomen in een wijzigings- of bestemmingsplan, zegt de rechter, maar in dit geval wilde de gemeente meer toestaan.

Volgens de gemeente Goes zal een nieuwe beoordeling niet veel nieuws aan het licht brengen. De Rouw heeft bij de gemeente al een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Die kan niet in behandeling worden genomen zolang het wijzigingsplan is geschorst. De zaak komt later dit jaar bij de Raad van State terug in een bodemprocedure. Dan volgt een definitieve uitspraak. De voorzieningenrechter heeft al aangegeven dat de kans heel klein is dat het wijzigingsplan overeind blijft.