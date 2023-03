Pleidooi voor fietstunnel bij verfoeide rotonde in Goes: ‘De veiligheid is in het geding’

Al sinds de opening van de spooronderdoorgang in Goes, inmiddels al weer zo'n drie jaar geleden, klagen inwoners steen en been over de drie rotondes (twee nieuwe en één aangepaste) aan weerszijden ervan. Met name de rotondes Kompasplein (bij het stadskantoor) en Poelplein (bij flat De Bongerd) worden als zeer onveilig ervaren. Dat dit geen flauwekul is, bewijzen de tientallen aanrijdingen tussen fietsers en automobilisten die er al hebben plaatsgevonden. Daarbij zijn ook mensen gewond geraakt.