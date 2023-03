Personeel Adrz in actie voor betere cao en arbeidsomstandigheden: ‘Wij zijn opgebrand’

In plaats daarvan worden posters en flyers verspreid en uitgedeeld, met teksten als ‘12 uur 10, Adrz laat zich zien’. Daarmee wil het actiecomité aangeven dat het ver ná ‘tien voor 12' is. Donderdag biedt het actiecomité een poster met die slogan officieel aan het ziekenhuisbestuur aan, om precies 12.10 uur. Om duidelijk te maken dat de werkdruk hoog is en werknemers zich opgebrand voelen, verzamelen ziekenhuismedewerkers in de aanloop naar de actiedag uitgebrande waxinelichtjes, die op tafels in het ziekenhuis neergezet worden met een verduidelijkende slogan. Overal in het ziekenhuis zijn bakjes neergezet waarin het personeel uitgebrande waxinelichtjes kan doen. Bin: ,,Ik ben ze nu ook aan het branden.”