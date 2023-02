Ooit waren ze zelf de hangjeugd, maar nu proberen Megan, Damian en Mertcan jongeren op het rechte pad te houden

Megan Schipper (28), Mertcan Alhan (25) en Damian Krier (27) waren in hun tienerjaren kind aan huis in het jeugdcentrum bij wijkgebouw De Spinne in de Goese Polder, de wijk waar ze zijn opgegroeid. Vóór ze daar kwamen, waren ze, in verschillende groepjes, vaak op straat te vinden. Een beetje rondhangen, soms wat rottigheid uithalen. ,,Ja, wij hoorden echt wel bij de hangjeugd van de wijk’', zegt Damian. Na in gesprek te zijn geraakt met de toenmalige jongerenwerkers van welzijnsorganisatie SMWO besloten ze eens in het jeugdcentrum te gaan kijken.