Ongewenste jonge boompjes in de container gooien hoeft niet meer, nu Goes een bomenhub heeft

‘Een bomenhub, wat is dat?’, zullen veel mensen denken. Dat is niet vreemd, want het is een relatief nieuw fenomeen. Hoewel de hub in Goes niet de eerste is in Zeeland. Die primeur had Tholen afgelopen december. Het idee is dat mensen jonge boompjes die ze zelf niet meer willen hebben naar de bomenhub brengen in plaats van ze weg te gooien. Wie zijn tuin juist wil verfraaien, kan bij de hub gratis één of meerdere boompjes ophalen.